Advocaat van hoofdrolspeler in bendegeweld Winschoten: ‘Er is geen sprake van doodslag’

Winschoten – Hussein A. (58), één van de hoofdrolspelers van het bendegeweld in Winschoten, Oude Pekela en Groningen, heeft zich volgens zijn advocaat niet schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag. Dat stelde hij dinsdag tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Groningen.

Uit het letselrapport zou volgens de advocaat blijken dat er geen kans was op de dood van de slachtoffers in de zaak. A. blijft wel vastzitten. De 58-jarige A. wordt verdacht van een steek- en schietpartij in Winschoten, op 6 juli vorig jaar. Lees verder op RTVNoord.nl

Foto's