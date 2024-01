Weerswaarschuwing voor gladheid duurt voort tot woensdagmiddag

Groningen – De kans op glibberen en glijden op de weg blijft tot woensdagmiddag aanwezig in Groningen. De weerswaarschuwing ‘code geel’ is verlengd tot het middaguur van woensdag.

In het noorden is er eerst nog gladheid mogelijk door een sneeuwbui. Verder is er plaatselijk kans op gladheid door sneeuwresten en vanaf vanavond ook door bevriezing van natte weggedeelten, aldus het KNMI.

Vooral op lokale wegen kan het glad zijn. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de gladheid.

Foto's