Europaweg richting Westerbroek weekend dicht

Verkeer op de Europaweg dat verder over de Europaweg wil of naar de Boumaboulevard, kan ook omrijden via de Sontweg, Bornholmstraat en via de Herningweg terug naar de Europaweg.

Moet je naar de A7 richting Hoogezand? Rijd dan om via de Sontweg en de Sint Petersburgweg en bij Meerstad de oostelijke ringweg (N46) op richting de A7.