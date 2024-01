OM maakt procesafspraken met verdachte van drugshandel en explosies

Appingedam – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 43-jarige man uit Appingedam zeven jaar cel en een geldboete van 100.000 euro geëist. De man wordt verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie. Zo heeft hij volgens het OM 140 kilogram cocaïne ingevoerd in Nederland en 63 kilogram uitgevoerd naar België. Ook zou hij drie ontploffingen hebben laten uitvoeren bij woningen in de regio Amsterdam.

Zo verdenkt het OM hem ervan dat hij zich in 2022 en 2023 – samen met anderen – bezig hield met de handel in drugs. Daarbij is opvallend dat de cocaïne was opgelost in meerdere vaten (bevroren) fruitpulp. De invoer en handel in deze hoeveelheden cocaïne betreffen zeer ernstige feiten. Daarbij heeft de verdachte telkens een belangrijke initiërende en coördinerende rol gehad.

Exclu

Deze zaak komt voort uit een groot internationaal onderzoek, waarbij politie en OM er in zijn geslaagd vijf maanden mee te lezen met data van de cryptocommunicatiedienst Exclu. De dienst Exclu was een app op een smartphone waarmee heimelijk versleutelde berichten konden worden gestuurd, buiten het zicht van politie en justitie om. Het meelezen leidde begin vorig jaar geleid tot 79 doorzoekingen en 42 aanhoudingen in Nederland en België, waaronder dus de aanhouding van de man uit Appingedam.

Ontploffingen

Ook is de Groninger volgens het OM (mede) verantwoordelijk voor drie ontploffingen in woonbuurten. Deze vonden plaats op 20 november 2022 in Amsterdam en op 25 november 2022 en 9 december 2022 in Diemen. Daar gingen vuurwerkbommen af die bij de voordeur van drie woningen waren geplaatst.

Procesafspraken

Het OM en (de advocaat van) de verdachte hebben in deze zaak een procesovereenkomst getekend. Dat betekent dat de verdachte in kan stemmen met de strafeis van het OM. De officier van justitie heeft daarover aangegeven de strafeis, die zonder procesafspraken twaalf jaar zou hebben geluid, te verlagen tot zeven jaar en een geldboete van 100.000 euro.

Afgesproken is verder dat door zowel het OM als de verdediging geen hoger beroep wordt ingesteld. Die afspraak vervalt als het uiteindelijke oordeel van de rechtbank drie maanden (meer of minder) afwijkt van de strafeis van zeven jaar. Ook zullen (een deel van de) onderzoekswensen niet (meer) worden uitgevoerd. Daarnaast zal de verdediging geen verweren voeren die gaan over het bewijs. Tenslotte doet de verdachte afstand van een in beslag genomen vuurwapen en een kleine hoeveelheid drugs. Dat geldt eveneens met een telefoon waarop de app Exclu was geïnstalleerd. De getekende overeenkomst is nu voorgelegd aan de rechtbank.

Effectief

Het OM beoogt door het maken van procesafspraken de behandeling van deze strafzaak zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Ondertussen is in de aanloop naar de gemaakte afspraken door de officier van justitie nadrukkelijk acht geslagen op de eisen voor een eerlijk proces (artikel 6 voor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).

De rechtbank behandelt de zaak nu aan de hand van de gemaakte procesafspraken en zal op .. uitspraak doen. Mocht de rechtbank de procesafspraken niet volgen, zal de zaak verder worden behandeld op 13 februari 2024.

