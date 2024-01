Man (49) op heterdaad betrapt bij inbraak in Hoogezand

Donderdagavond ontvingen de politie een melding van een inbraak aan de Kerkstraat in Hoogezand. Bij aankomst constateerden de agenten dat de achterdeur van een woning was opengebroken.

Daarop hebben de agenten de woning doorzocht en op de eerste verdieping ontdekten ze een bekende inbreker, die zich verscholen had achter het bed in een slaapkamer.

Deze persoon, een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen. Het onderzoek naar de inbraak is momenteel gaande.

