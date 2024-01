Foxhol – De brandweer Bedum is samen met de tankautospuit van Hoogezand vrijdagmorgen opgeroepen voor een verontreiniging in het water aan de korte Groningerweg in Foxhol.

Bij aankomst bleek er een plezierboot half gezonken te zijn daar door is er een grote plas met vloeistof(olie/ brandstof) in het water komen te liggen.

Brandweer Bedum heeft door middel van olieschermen de plas kunnen indammen. De beheerder van het water zal zorgen voor een oplossing.

Foto's