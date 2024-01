FNV: ‘Grote zorgen om veiligheid chauffeurs en reizigers Qbuzz vanwege haperend communicatiesysteem’

Groningen – Buschauffeurs en reizigers die in de provincies Groningen en Drenthe met bussen van Qbuzz op pad gaan, lopen een veiligheidsrisico. Dat stelt vakbond FNV, omdat het communicatiesysteem in de bussen niet op orde is.

Volgens de vakbond valt het systeem vaak uit en het duurt heel lang voordat het systeem opstart. Dat betekent volgens FNV dat de communicatie met de meldkamer wegvalt en als er onderweg iets gebeurt, kan de chauffeur dat dus niet snel melden. De vakbond hield een enquête over het communicatiesysteem onder 268 chauffeurs van Qbuzz en maar drie procent van hen had nooit problemen met het systeem.

Passagiers kunnen ook niet in- en uitchecken als het systeem plat ligt. Dat zorgt niet alleen voor vertraging, maar ook voor boosheid bij passagiers, zo stelt Henk Rozema, chauffeur in Groningen: “Qbuzz heeft 1 minuut gereserveerd voor het in- en uitstappen bij een halte. Dat is al veel te krap, laat staan als er problemen zijn met het in- en uitchecken.” Chauffeur Henri Seubers uit Emmen vult aan: “Je bent er tijdens het rijden dan toch mee bezig, dat geeft afleiding , want je moet in de bus niet bezig zijn met schermpjes, maar op de weg letten.” Zegt Oogtv.nl.

Brandbrief naar provincies en arbeidsinspectie ingeschakeld

Edwin Kuijper, bestuurder van FNV Streekvervoer, spreekt namens de vakbond zijn woede uit: “Wij vinden dit onaanvaardbaar. Er is een groot probleem als het gaat om de communicatie. Op het moment dat de IVU-box (het communicatiesysteem) uitvalt, kan de chauffeur niemand bereiken, en is zelf ook niet bereikbaar. Er is sprake van een onveilige situatie.”

FNV wil dat Qbuzz het probleem met het communicatiesysteem zo snel mogelijk oplost en stuurt daarom een brandbrief naar de provincies Drenthe en Groningen. De vakbond wil ook de arbeidsinspectie inschakelen:. Kuiper: “Dat is inderdaad een zwaar middel, maar het gaat om de veiligheid van mensen. Daar kun je simpelweg nooit te weinig voor doen. Wij vinden dan ook dat Qbuzz hier snel actie op moet nemen in het belang van haar medewerkers. Net als bij de politie is een goed werkend en solide communicatiesysteem een basisvoorwaarde voor veilig werk.”

