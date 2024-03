Paasvuur Bunde trekt opnieuw groot bekijks

Bunde – Het jaarlijkse Paasvuur in Bunde, net over de grens bij Bad Nieuweschans, was ook dit jaar weer een groot succes.

Het evenement trok bezoekers uit de hele regio, die zich verzamelden om het vuur te aanschouwen en te genieten van de festiviteiten eromheen. Het Paasvuur in Bunde staat bekend om zijn sfeervolle ambiance en gezellige samenzijn.

Ondanks enige bezorgdheid over de weersomstandigheden, bleef het vuur veilig en gecontroleerd branden, wat bijdroeg aan het succes van het evenement.

Foto's