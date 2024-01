Brandweer druk in de Stad tijdens jaarwisseling, ernstigste incidenten vonden plaats in de Provincie

Groningen – De Brandweer Groningen kijkt opnieuw terug op een drukke jaarwisseling. Hoewel het gros van alle meldingen, zoals gebruikelijk, binnen kwamen uit Stad, waren het voornamelijk incidenten in de provincie die volgens de hulpdienst veel indruk hebben gemaakt.

Het aantal meldingen tijdens de afgelopen jaarwisseling was volgens de brandweer vergelijkbaar met het jaar ervoor: 34 van de 39 posten zijn ingezet op oudejaarsdag en in de nacht van oud en nieuw. Ook nu ging het in de meeste gevallen om buitenbranden. Schrijft Oogtv.nl.

De grootste daarvan brak uit in een voormalige houtloods aan de Drouwenerstraat in Stadskanaal. Om de samenwerking met de andere hulpdiensten beter te coördineren, werd opgeschaald naar GRIP1. Vanwege de forse rookontwikkeling werd ook een NL-Alert verstuurd. In Bedum werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een slooppand aan De Vlijt. Daar werd brandweer belaagd met vuurwerk. De ME moest ingrijpen om de situatie veilig te maken voor de hulpdiensten.

Maar de grootste impact op de brandweerlieden werd veroorzaakt door de twee dodelijke verkeersongevallen in de provincie. Die vonden plaats aan het eind van de middag in Oldehove en ’s avonds bij Oude Pekela: “Het heeft diepe indruk gemaakt op de betrokken collega’s, die ter plaatse assistentie verleenden. Daarom is hier het Team Collegiale Opvang (TCO) ingezet.”

Stad is druk, zoals altijd

Zoals altijd was de brandweer in Stad het drukst van allemaal, schrijft de hulpdienst: “In Groningen werden in de eerste helft van de nacht tientallen buitenbranden geblust.

Ook dit jaar heeft Brandweer Groningen een multi-surveillance team (MST) ingezet in Stad. Dit team, met brandweer en politie, rijdt meldingen van buitenbranden langs en bepaalt de ernst van de brand: “Als een buitenbrand klein is en geen overlast veroorzaakt, kiest de brandweer ervoor om het brandje niet te blussen tijdens oud en nieuw. De grootte van een brand, mogelijke schade voor de omgeving en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten zijn voor de brandweer redenen om een buitenbrand te blussen. Denk daarbij aan vliegvuur, schade aan het wegdek of het blokkeren van kruisingen.”

