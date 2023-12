Auto gaat in vlammen op in Niekerk, getuigen gezocht

Niekerk – De Politie van het Westerkwartier is op zoek naar getuigen van een brandstichting welke op donderdagochtend 14 december rond om 01:11 uur heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde aan de Prins Bernardlaan waar een voertuig in brand is gestoken.

De Politie meldt op haar Facebook dat een man vermoedelijk vuurwerk richting de auto heeft gooit waarna er een luide ontploffing ontstond en het voertuig in de brand vloog. De Politie heeft in de directe omgeving een buurtonderzoek gedaan en gekeken naar camerabeelden.

Mogelijk heeft iemand anders wat gezien of nog camerabeelden waarop iets is te zien. Heeft u camerabeelden of informatie neem dan contact op met de Politie 0900-8844. De Politie heeft alles vastgelegd onder BVH: 2023331667. Wilt u liever anoniem melden dat kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

