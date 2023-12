Uithuizen – Donderdagmiddag rond rond 14:50 uur is er een kleine brand ontstaan bij een verslavingskliniek aan de Oude Dijk in Uithuizen. Hierbij is een opslagplek in brand geraakt. De toedracht is niet bekend.

De brand was snel onder controle. De brandweer maakte het uit en deed een nacontrole en keerde daarna weer terug naar de kazerne.

