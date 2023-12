Groningen – Op de Kremersheerd is donderdagmiddag om 12:05 uur brand uitgebroken in een slaapkamer. Er was veel rookontwikkeling. Een bed en matras hadden onder meer vlam gevat. De toedracht onderzoekt de politie.

De bewoner en een kind konden op tijd buiten komen. Salvage komt voor de afwikkeling van de schade. De woning en de bovenwoning werden geventileerd.

