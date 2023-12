Maandelijkse sirenetest wordt maandag gecombineerd met NL-Alert testbericht

De overheid test op maandag 4 december het NL-Alertsysteem. Rond 12.00 uur wordt er een bericht naar smartphones gestuurd. Veiligheidsregio Groningen waarschuwt dat het geluid hard kan klinken.

Het NL-Alert testbericht wordt ieder jaar op de eerste maandag van juni en december rond het middaguur verstuurd. Het versturen gebeurt tegelijkertijd met de maandelijkse sirenetest. Het NL-Alert is een alarmmiddel dat waarschuwt en informeert bij noodsituaties. In het bericht staat altijd wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Met de test kan gecontroleerd worden of je telefoon de berichten ontvangt, en hoe dit klinkt en er uit ziet. Behalve op telefoons zijn de NL-Alerts ook te zien op digitale vertrekborden bij haltes van bus en trein.

De Veiligheidsregio Groningen waarschuwt dat de test hard kan klinken: “Met name als je het geluid van je telefoon aan hebt staan, dus let vooral ook op als je gebruik maakt van koptelefoons of oordopjes.” NL-Alert werd in 2012 in gebruik genomen. In december werd het voor het eerst gebruikt bij een grote brand in Tolbert. Tijdens de coronacrisis werd er een landelijk bericht verstuurd (zie inzet) waarbij mensen opgeroepen werden om anderhalve meter afstand te houden.

Meer informatie over de test vind je op deze website.

Foto's