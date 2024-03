112GroningenDag deelnemer: Bosbrandweer uit Niebert ook aanwezig op 1 juni 2024

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag ruim 50 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor: Bosbrandweer Noord-Nederland uit Niebert. Video 2022.

Stichting Bosbrandweer Noord-Nederland , afgekort BBNN.

Wat is de BBNN precies?

De BBNN is een particuliere organisatie welke in het bezit is van terreinvaardige brandweervoertuigen die onder commando van het brandweerteam ter plaatse kan ondersteunen bij natuurbranden in Noord-Nederland . Bijvoorbeeld als aflossing of tweedelijns inzet of om stoplijnen aan te leggen. Het korps bestaat uit vrijwilligers van o.a. korpsen uit verschillende Veiligheidsregio’s en eigen opgeleide mensen, met passie voor het vak en hart voor de natuur. De BBNN is gelieerd aan Veiligheidsregio Groningen (voertuignummers) en maken gebruik van C2000, net als de reguliere brandweer. Sinds 1 juli 2015 zijn er concrete werkafspraken tussen de drie noordelijke veiligheidsregio’s, de MkNN en de BBNN. Verder is de kazerne in Niebert ook de locatie van de Jeugdbrandweer Westerkwartier, die gebruik maakt van de faciliteiten van de BBNN waaronder oa. twee voertuigen.

Hoe is de stichting ontstaan?

Stichting Bosbrandweer Noord Nederland vindt zijn oorsprong in de jaren 70, ten behoeve van extra paraatheid bij (brandgevaarlijke) evenementen in natuurgebieden (padvinderskampen, motor-crossen, etc.). De scouting had bijvoorbeeld jaarlijks een Noordelijk Pinksterkamp in Anloo. Dit trok veel bezoekers (3500) en vroeg om brandbeveiliging, bijvoorbeeld omdat er gekookt werd op open vuur. Dit was een taak van defensie, omdat het ook op defensieterrein was, echter defensie gaf aan hiermee te willen stoppen en zo ontstond het idee van een brandweerman uit Haren – zelf ook scoutinglid – om zelf de brandbeveiliging te organiseren en hier mensen voor op te leiden. Later kwamen hier nog leden van de bedrijfsbrandweer van de PTT bij. Ook is de BBNN nog enige tijd een soort van bedrijfsbrandweer voor Staatsbosbeheer geweest.

Wie doen er dienst bij de BBNN?

Er zijn 32 leden actief bij de BBNN. Daarvan zijn 15 repressief, verder gaat het om ondersteuning, zoals technische dienst en facilitaire dienst

Het is een ‘self supporting’ brandweerkorps met alle competenties in huis. Daarnaast is er veel gezelligheid, doen ze vaak mee aan activiteiten, zien ze uitdaging in het zelf doorvoeren van veranderingen en het bouwen van technische oplossingen. Ook doen de leden door hun lidmaatschap van de BBNN nieuwe ervaringen op en komen daardoor op plaatsen waar ze normaal gesproken niet komen (ook buiten Nederland).

Welke voertuigen heeft de BBNN?

Vier tankautospuiten BT , 4×4 aangedreven, terreinvaardige voertuigen met een watertank inhoud van resp.3000, 4000, 5000 en 5500 liter allen voorzien van een separate pomp om rijdend te kunnen blussen.

Eén Iveco (Magirus) ladderwagen 30 m.

Eén Iveco Massif 4×4 commandowagen.

Eén Opel Vivaro manschappenbus.

Eén Mercedes tankautospuit tbv. de Jeugdbrandweer

schoppen, vuurzwepen, motorkettingzagen, en diverse andere uitrustingsstukken, waaronder adembeschermingsapparatuur.

vulstation voor ademluchtcilinders 300 bar

diverse werktuigen en gereedschappen voor onderhoud voertuigenpark en overig materieel.

Waar komt het materieel vandaan?

De BBNN heeft inmiddels een peloton 4×4 tankautospuiten , waarmee ze kunnen ondersteunen bij natuurbranden. De eerste brandweerauto (4×4)van het merk Mercedes, specifiek voor natuurbrandbestrijding, is gekocht van de gemeente Zoutkamp, de tweede Mercedes van het korps Assen en de derde Mercedes van het korps Ede. De vierde 4×4 tankautospuit is een Daf welke gedoneerd is door Veiligheidsregio Fryslan welke dienst heeft gedaan op Terschelling. Na diverse locaties (Zuidlaren, Roden), staat er nu, dankzij een (hele) goede sponsor, een kazerne in Niebert.

En de Amerikanen?

De BBNN is eveneens bekend door de Amerikaanse brandweerwagens. Eén van de bezigheden van de BBNN is het in opdracht voeren van het beheer, het plegen van onderhoud en het uitvoering geven aan een demonstratieteam met twee bijzondere Amerikaanse brandweerwagens: een Pumper en een Tiller. De voertuigen zijn gestald in de brandweerkazerne van de BBNN. De BBNN gebruikt de voertuigen alleen ter promotie van de brandweer in de meest ruime zin . (informatie via [email protected]). Spreek ze gerust aan op 1 juni.

De 112GroningenDag, kom op de fiets als je in der Stad woont:

Op zaterdag 1 juni 2024 vindt voor de vierde keer de 112GroningenDag plaats bij de Martiniplaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en sommige daarvan geven demonstraties en er is een een grote informatie / Veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. U bent van harte welkom op 1 juni 2024!! Kom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of op de fiets. Ook zijn er zo`n 1250 parkeerplaatsen aan de overkant.

Meer informatie

Organisator Martin Nuver en nieuwe mede organisator Robert v/d Veen en hun vernieuwde team hebben ook voor de 4e editie alle vertrouwen op een groot spectaculaire dag. De 112Dag wordt dankzij de grote animo en alle enthousiaste reacties van standhouders gezien als een groot succes. Zaterdag 1 juni 2024 is de dag voor in uw agenda! Dit als afsluiting van het nu 20 jaar bestaan van de website.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop. De 112GroningenDag wordt ook in 2024 weer mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Alles op een rijtje:



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas entreeprijs: 02,25 E pp op vertoon Q code.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link hier

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het online systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar `Online tickets`. Let op: Aan de kassa zelf is 0,50 cent goedkoper !



(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open. Tip: kom dus na 11:00 uur, dan is er een rustiger gewone en online tickets rij. De ingang is links van de hoofdingang.

zie ook deze video

Kom op de fiets

Kom zoveel mogelijk op de fiets, ernstige hinder verkeer, lees hier

Facebookpagina (Event)

Volg ook de nieuwe 112GroningenDag Facebook pagina

Foto's

Deel dit artikel