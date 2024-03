112GroningenDag: Pako`s Pompservice ook 1 juni 2024 aanwezig

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties geralateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

Er doen die dag zo`n 55 standhouders mee. Vandaag stellen we aan u voor Pako`s Pompservice.

Water is onze zorg! Met deze slogan zorgt Pako’s Pompservice al meerdere jaren voor het verpompen water bij wateroverlast of evenementen.

Wij zijn een (nog) hobbymatig bedrijf dat zich richt op het verplaatsen van water voor uiteenlopende doeleinden.

Waar kunt u zoal aan denken:

– Gratis hulp bij wateroverlast

– Evenementen (zeskamp/spuitvoetbal/spuitspellen)

– Controle van (geboorde) brandputten

– Nabluswerkzaamheden

– Toevoegen van vers water of rondpompen bij vissterfte

– Vullen of opspuiten ijsbanen

Wij beschikken over diverse materialen. Hierdoor is voor ons vrijwel elke water gerelateerde klus uit te voeren.

Op de beurs heeft u de gelegenheid om een groot deel van ons materiaal te bezichtigen en vragen te stellen.

Ons team heet u alvast van harte welkom bij onze Pako’s Pompservice stand.

De 112GroningenDag:

Op zaterdag 1 juni 2024 vindt voor de vierde keer de 112GroningenDag plaats bij de MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en sommige daarvan geven demonstraties en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. U bent van harte welkom op 1 juni 2024!! KOm zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of op de fiets. Ook zijn er 1250 parkeerplaatsen aan de overkant.

Meer informatie

Organisator Martin Nuver en nieuwe mede organisator Robert v/d Veen en hun vernieuwde team hebben ook voor de 4e editie alle vertrouwen op een groot spectaculaire dag. De 112Dag wordt dankzij de grote animo en alle enthousiaste reacties van standhouders gezien als een groot succes. Zaterdag 1 juni 2024 is de dag voor in uw agenda! Dit als afsluiting van het nu 20 jaar bestaan van de website.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop. De 112GroningenDag wordt ook in 2024 weer mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Alles op een rijtje:



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: Actie(korting) en prijs via de Stadjerspas volgt in Maart/April 2024. Gemeente krijgt daarvoor in Maart 2024 nieuw systeem/werkwijze.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd, Link daarvoor volgt in de loop van 2024.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het online systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar `Online tickets`. Let op: Aan de kassa zelf is 0,50 cent goedkoper !



(Het is puur het gemak bij online tickets en een proef voor de organisatie) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open. Tip: kom dus na 11:00 uur, dan is er een rustiger gewone en online tickets rij. De ingang is links van de hoofdingang.



