Winschoten – Bij de Stationsweg in Winschoten stond woensdag op donderdagnacht om 06:00 uur een auto in brand. De oorzaak is nog onbekend. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.

De brandweer van Winschoten heeft de brand geblust. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Een berger heeft de auto afgesleept.

Foto's