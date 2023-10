Conflict n.a.v. een bijtincident, hond fors gewond, getuigen gezocht

Appingedam – Op 26 september omstreeks 17:15 uur was er in de omgeving van de Terplaan / Parksingel te Appingedam een conflict n.a..v een bijtincident. Bij het bijtincident waren 2 honden betrokken. De hond die gebeten werd liep daarbij behoorlijk letsel op.

De hond die gebeten had zou lijken op een Friese stabij of bordercollie. Die hond zou mogelijk vaker betrokken zijn geweest bij bijtincidenten in die omgeving. De eigenaar van die hond is tot op heden niet bekend.

Mocht je meer informatie hebben over dit incident of mocht je informatie hebben over vergelijkbare incidenten in genoemde omgeving dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.