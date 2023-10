Drie Groningers en 1 Drent gewond bij aanrijding met ambulance op de N366 (update)

Nieuwe Pekela – Bij een ongeval dat afgelopen zaterdag plaatsvond tussen een ambulance en een personenauto op de N366 bij Nieuwe Pekela zijn drie Groningers en een 41-jarige man uit de gemeente Borger-Odoorn gewond geraakt meldt Rtvnoord.nl maandag en de politie.

De man 41-jarige man werkte op de ambulance. Een 86-jarige man uit Musselkanaal lag in de ambulance. De politie liet eerder weten dat zijn toestand zeer zorgelijk was. In de personenauto die in botsing kwam met de ambulance, zaten een 55-jarige man uit Stadskanaal en een 29-jarige man uit Groningen.

