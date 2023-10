Adorp – Bij een woning aan de Spoorlaan in Adorp heeft maandagmorgen om 10:00 uur korte tijd een kleine binnenbrand gewoed in een woning. Er was rookontwikkeling.



Wat er exact in de brand heeft gestaan in niet bekend zegt Geert Walburg van de brandweer. De brand was snel onder controle na aankomst van de brandweer. Stichting Salvage komt ter plaatse voor de afwikkeling kwa verzekering.

Foto's