Ter Apel – Burgerwachten van Ter Apel en Nieuw-Weerdinge hebben maandag met ongeveer 40 personen een asielzoeker achtervolgd die werd betrapt bij het stelen van een portemonnee dat in een auto lag schrijft Dvhn.

De asielzoeker vluchtte een maïsveld in. De burgerwacht gebruikte onder meer een drone. De politie kwam later ter plaatse en heeft een golfclub van een van de burgerwachters afgenomen. De asielzoeker is helaas ontkomen, meldt Dagblad van het Noorden vrijdag.

