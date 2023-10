2000 euro Rammstein-compensatie voor buurt- en wijkverenigingen: ‘vanwege late communicatie’

Groningen – De gemeente gaat acht wijk- en buurtverenigingen in het gebied rondom het Stadspark tweeduizend euro overmaken, als compensatie voor de concerten van Rammstein van juni. Niet omdat er teveel lawaai was, maar omdat het afwijken van het bestemmingsplan met een hogere geluidsnorm te laat is gecommuniceerd. Zegt Oogtv.nl.

Het geld gaat naar de buurtverenigingen in de Rivierenbuurt, de Zeeheldenbuurt, de Piccardthofplas, de Badstratenbuurt, de Wijkraden van de Grunobuurt en Corpus den Hoorn en de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk. Voor Laanhuizen ligt ook tweeduizend euro klaar, maar deze wijk heeft geen vereniging. “We nog in overleg met het gebiedsteam over hoe we de compensatie hier aan gaan pakken”, aldus woordvoerder Corien Koetsier.

De gemeente benadrukt dat het geld niet bedoeld is ter compensatie van geluidsoverlast door de concerten. De geluidsnorm voor het Stadspark werd verhoogd van 100 naar 103 decibel. De gemeente deed daarnaast onderzoek naar de geluidsdruk op gevels in de omgeving en daaruit bleek dat de normen niet werden overschreden.

Maar het besluit om af te wijken van de geluidsnorm werd wel erg laat gecommuniceerd, aldus Koetsier. Daarom volgt er toch een compensatie voor de buurt. “Mensen hebben te weinig tijd gehad om maatregelen te nemen tegen de mogelijke overlast. Bijvoorbeeld als mensen om in een hotel wilden gaan slapen.”

De verenigingen mogen zelf bepalen hoe het geld wordt besteed.

Stiefkinderen?

Wethouder Molema liet in juli al weten dat compensatie voor individuele huishoudens te moeilijk zou zijn. Daarom koos het college op compensatie op buurtniveau. Acht omliggende buurten krijgen de tweeduizend euro. Maar er zijn meer wijken en buurten die vinden dat ze compensatie verdienen.

De Wijkvereniging Vinkhuizen liet eerder deze week al weten niet gecharmeerd te zijn van de keuze van de gemeente: “In juni stuurden we al een brief naar de wethouder met vragen en zorgen over normen die niet altijd normen blijken te zijn en wat de definitie van ‘topacts’ is”, schrijft de Wijkraad over de beslissing. “Op die brief is destijds geen antwoord gekomen. Hoewel de geluidshinder van de Rammsteinconcerten in Vinkhuizen beperkt was, vindt WOV het apart dat twee wijken nu wel een compensatie lijken te krijgen. We gaan daarom het college vragen op welke gronden de Grunobuurt en Zeeheldenbuurt een geldbedrag toegezegd wordt en andere wijken (nog) niet.”

Koetsier is daar duidelijk over namens het college: “We moeten een grens trekken. Naar ons idee zijn dit de omliggende wijken waar het probleem het meest heeft gespeeld.”

Lees ook

En ook

Foto's