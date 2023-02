35% chauffeurs uitgereden tijdens eerste stakingsdag; treinen rijden, maar zijn minder lang

Groningen – De eerste dag van de vijfdaagse staking in het streekvervoer heeft er maandagochtend voor gezorgd dat slechts 35 procent van de buschauffeurs in Groningen is uitgereden. Dat meldt vervoerder Qbuzz. Ook een aantal machinisten van Arriva staakt mee, maar het grootste gedeelte doet maandag niet mee aan de staking.

Volgens Qbuzz is het landelijke beeld over de impact van de staking erg wisselend. Het winterse weer speelde deze ochtend ook een grote rol. Daardoor konden niet alle bussen op tijd uitrijden. De regionale busvervoerder gaf afgelopen weekend al een negatief reisadvies uit. Zegt Oogtv.nl.

Ook een aantal machinisten van Arriva staakt de hele week mee met de buschauffeurs. Ook zij willen een betere cao, alhoewel dit een andere is dan die van de buschauffeurs. Desondanks rijden de treinen van Arriva grotendeels wel. Alleen de machinisten van vakbonden FNV en CNV doen vandaag mee met de staking, zij vormen slechts een klein deel van de Arriva-machinisten. Het grootste gedeelte van de chauffeurs is lid van vakbond VVMC en zij staken woensdag. Dan valt het merendeel van de Groningse treinen waarschijnlijk wel uit.

