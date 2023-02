Fennechie (Fanny) de Vries (70) wordt nog steeds vermist uit Sappemeer

Sappemeer – De 70-jarige Fennechie (Fanny) de Vries is sinds 29 januari +/- 13:30 uur vermist uit Sappemeer. Zij is het laatst gezien aan de Noorderstraat / Herenstraat in Sappemeer.

Ze is daar gezien en toen liep ze in de richting van haar woning die even verderop is aan de Noorderstraat. Meer info klik hier.

Het gaat dus om een 70-jarige vrouw, tussen 1.75-1.85 meter lang. Ze heeft een tenger postuur, een smal gezicht en lang grijs dun haar. Zij is waarschijnlijk lopend vertrokken vanaf de Noorderstraat, waar zij zondag 29 januari voor het laatst is gezien. Graag dit bericht delen. Ze is nog steeds vermist.

Vragen Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070. Gegevens Naam: Fanny de Vries Huidige leeftijd: 70 Lengte: 175-185 cm Haarkleur: Grijs Geslacht: Vrouw Facebook en Twitter

Foto's

Deel dit artikel

Social media