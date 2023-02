Aanhouding man (42) uit Appingedam na ontsleuteling cryptocommunicatie (update)

De bedreigingen waar de man van wordt verdacht, hebben buiten de eenheid Noord-Nederland plaatsgevonden. Na de aanhouding voerde de politie doorzoekingen uit op locaties in Appingedam, Groningen, Amsterdam en Stadskanaal. Hierbij werd beslag gelegd op contant geld, cryptomunten en waardevolle goederen. De man uit Appingedam zit vast en wordt verhoord. Hij zit in beperkingen. Dat houdt in dat de man met niemand contact mag hebben behalve met zijn advocaat.

Cryptocommunicatie

Dit opsporingsonderzoek komt voort uit de data die de politie onlangs achterhaalde in cryptocommunicatieonderzoek 26Lytham. In dit onderzoek van de Landelijke Eenheid is cryptocommunicatiedienst Exclu ontmanteld, waarbij de data zijn achterhaald en gebruikers van de dienst geïdentificeerd en opgespoord. Ook is onderzoek naar de eigenaren en beheerders van Exclu gedaan. De politie kon vijf maanden meelezen met het berichtenverkeer van criminelen die van Exclu gebruikmaakten. Dit resulteerde tot nu toe al in 79 doorzoekingen en 42 aanhoudingen in onder meer Nederland, Duitsland en België. Hierbij waren onder meer zeven politie-eenheden, de FIOD en Rijksrecherche betrokken. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Ook nu blijkt weer dat criminelen onterecht denken dat ze in het geheim, buiten het zicht van de politie, kunnen opereren. Politie en OM blijven manieren vinden om criminelen op te sporen en te vervolgen, waar ook ter wereld.

Meer informatie: https://www.politie.nl/nieuws/2023/februari/3/politie-leest-opnieuw-mee-met-criminelen.html