Extinction Rebellion blokkeert toegangsweg naar Noordgastransport bij Uithuizen

Uithuizen – Ongeveer twintig klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) hebben de toegangsweg naar Noordgastransport (NGT) bij Uithuizen geblokkeerd. Met de actie wil de actiegroep het kabinet oproepen te stoppen met de gaswinning.

Noordgastransport, opgericht door de Amerikaanse gebroeders Hunt uit Dallas, beheert ongeveer vijfhonderd kilometer aan gaspijpleidingen in de Noordzee. Op de locatie in Uithuizen wordt het aardgas aan land gebracht. Dat meldt RTV Noord.nl.

De blokkade heeft vooralsnog geen gevolgen voor de bedrijfsvoering. Volgens het bedrijf kunnen de werkzaamheden gewoon doorgaan. Live verbinding.

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