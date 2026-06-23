De Held: OM eist tbs met dwangverpleging tegen zoon die zijn moeder doodstak

Groningen – Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is de inmiddels 30-jarige Ismail Y. uit Groningen volledig ontoerekeningsvatbaar voor het doodsteken van zijn moeder op 7 september vorig jaar in haar woning aan de Natalie Barneykade in de wijk De Held. Daarom eiste justitie dinsdagmiddag dat hem tbs met dwangverpleging wordt opgelegd. Dat meldt het OM.

Ook voor het neersteken van een willekeurige voorbijganger op het Cascadeplein in april vorig jaar vraagt het OM ontslag van alle rechtsvervolging. Y. erkende tijdens een eerdere zitting al verantwoordelijk te zijn voor beide geweldsincidenten.

Het OM sluit zich daarmee aan bij de conclusies van deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Volgens hen handelde Y. onder invloed van een psychose en schizofrenie. „De conclusies zijn glashelder, zorgvuldig onderbouwd en geven mij geen enkele aanleiding om anders te oordelen”, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank aan het Guyotplein. „Dat neemt niet weg dat deze uitkomst voor sommige betrokkenen moeilijk te begrijpen en te accepteren is.”

Uit onderzoek blijkt dat Y. zijn moeder met meer dan tweehonderd messteken om het leven bracht. Justitie kwalificeert het feit als doodslag.

Volgens het OM vormde de steekpartij op het Cascadeplein, die wordt aangemerkt als poging tot doodslag, het begin van de geweldsspiraal. Op 1 april vorig jaar greep Y. daar een willekeurige vrouw van achteren vast, sloeg haar op het hoofd en stak haar met een mes in de nek. Na de aanval wist hij te ontkomen.

Hartverscheurend

Het netwerk om de verdachte schreeuwde al langere tijd om hulp, zodat verdachte op de juiste plek terecht zou komen. Het is wrang dat verschillende familieleden en mensen in het sociale netwerk van verdachte werkzaam zijn in de hulpverlening.

Hulp die in dit geval pas komt als er eerst iets vreselijks gebeurd is. “Ik vind het hartverscheurend dat ik vorder dat de verdachte geplaatst gaat worden in het systeem waar zowel moeder als grootvader werkzaam was.”

De rechtbank laat later weten wanneer het uitspraak doet.

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