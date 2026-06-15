Politie deelt in twee maanden 150 boetes uit in Paddepoel

Groningen – De politie heeft in april en mei tijdens vier verschillende controles in totaal 150 boetes uitgedeeld in de Groninger wijk Paddepoel. De bekeuringen werden onder andere gegeven voor het rijden op een opgevoerde fatbike en het bezit van drugs.

De controles waren vooral gericht op jongeren. In de wijk zijn al langere tijd meldingen en klachten over overlast door jeugdgroepen. Met de controles wil de politie de overlast aanpakken en de veiligheid in de buurt verbeteren.

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