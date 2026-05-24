Twee verdachten aangehouden na achtervolging en waarschuwingsschoten in Ter Apelkanaal

Ter Apelkanaal – De politie heeft zondagavond twee verdachten aangehouden na een achtervolging op de Avebeweg in Ter Apelkanaal. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost.

Rond 19.15 uur gaven agenten een stopteken aan twee motorvoertuigen op de Avebeweg. De bestuurders negeerden het bevel en gingen er met hoge snelheid vandoor. Hierop werd direct een achtervolging ingezet.

Korte tijd later troffen agenten de twee verdachten in de omgeving aan. Toen de politie hen wilde aanhouden, verzetten beide personen zich hevig. Tijdens de aanhouding hebben agenten twee waarschuwingsschoten gelost om de situatie onder controle te krijgen.

De twee verdachten zijn uiteindelijk aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Groningen.

De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Foto's

Deel dit artikel

Social media