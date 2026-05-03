KNMI waarschuwt voor onweersbuien in Groningen

Groningen – In de provincie Groningen kunnen zondagmiddag onweersbuien overtrekken. Het KNMI heeft vanwege de situatie code geel afgekondigd voor de provincie.

De waarschuwing geldt vanaf 13.00 uur. “In het noordoosten trekken in de middag enkele onweersbuien over”, vertelt het KNMI. “Bij de buien is plaatselijk hagel mogelijk van 1 tot 2 centimeter doorsnede. Er kunnen windstoten voorkomen van rond de 60 kilometer per uur.

In korte tijd kan er veel regen vallen, mogelijk 10 tot 20 millimeter. In de loop van de avond verlaten de buien het land.” Code geel is van kracht tot zondagmiddag 17.00 uur.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor de provincies Drenthe en Overijssel.

