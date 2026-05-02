Auto belandt op zijkant bij ongeval op A7 bij Zuidbroek

Zuidbroek – Zaterdagmiddag is een auto op de zijkant terechtgekomen bij een eenzijdig ongeval op de A7, ter hoogte van knooppunt Zuidbroek.

De bestuurder raakte in een bocht van de weg, schoot door de berm en kwam op de zijkant tot stilstand. Het ongeval gebeurde rond 17.47 uur.

Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen ter plaatse. De bestuurder is in de ambulance nagekeken.

Door het ongeval werd een deel van de weg in de richting van Noordbroek tijdelijk afgesloten.

