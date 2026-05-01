Let nog steeds op voor nepagenten en nep bankmedewerkers !

Regio – Oplichters worden steeds slimmer. Ze doen zich voor als politie of bank en proberen je vertrouwen te winnen. Soms komen ze zelfs aan de deur of vragen ze je om je pas en pincode “veilig te stellen”.

Zie je iemand bij een pinautomaat of in een winkel die zich verdacht gedraagt?

Bijvoorbeeld iemand die zijn gezicht bewust bedekt tijdens het pinnen? Dat kan een signaal zijn van fraude.

Vertrouw je het niet? Bel ons direct via 112 (bij spoed) of 0900-8844.

Belangrijke tips:

• De politie of bank vraagt NOOIT om je pinpas of pincode

• Geef nooit je pas mee aan iemand anders

• Hang op als je twijfelt en bel zelf je bank of de politie

• Blijf alert, ook in je eigen omgeving

Samen houden we het veilig.

