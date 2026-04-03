Twee zwaargewonden na ernstig motorongeval bij Grijpskerk

GRIJPSKERK – Vrijdagmiddag heeft er een zeer ernstig ongeluk plaatsgevonden tussen een auto een motor op de Poelweg bij Grijpskerk. Op de motor zaten twee personen.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De brandweer heeft zichtschermen geplaatst.

De hulpverlening is opgestart. De opzittenden van de motor zijn zeer ernstig gewond geraakt. Beide slachtoffers met spoed naar ziekenhuis.

De bestuurder en enige inzittende van de personenauto raakte niet gewond. De weg is volledig afgesloten vanwege onderzoek.

