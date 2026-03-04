Niels (24) uit Onstwedde vermist

Onstwedde – De politie is op zoek naar de 24-jarige Niels, die sinds 1 maart vermist is geraakt vanuit Onstwedde. Weet je waar Niels op dit moment is? Bel dan 112.

Niels is op 1 maart rond 10:00 uur voor het laatst gezien bij een zorgcomplex op de Jabbingelaan in Onstwedde. Hij is waarschijnlijk te voet vertrokken in onbekende richting. Hij droeg toen een grijze joggingbroek, een zwarte jas en witte schoenen. Voor zover we weten heeft hij geen telefoon bij zich.

We maken ons zorgen om het welzijn van Niels. Hij is nu enkele dagen weg en hij heeft eigenlijk zorg en aandacht nodig. Daarom is het belangrijk dat we weten waar Niels nu is en of het goed met hem gaat.

Weet je waar Niels nu is? Bel dan 112. Heb je Niels in de afgelopen dagen mogelijk gezien? Of heb je andere informatie over waar hij nu zou kunnen zijn? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800-6070.

Foto's