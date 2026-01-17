Auto vernield en ruit woning ingegooid in Leek

Leek – In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01.30 uur is aan de Lijnbaan in Leek een auto volledig vernield. Vrijwel gelijktijdig werd bij een woning in dezelfde straat een raam ingegooid met een steen.

De bewoner bevond zich op dat moment in de woonkamer en is flink geschrokken. De vernielde auto bleek niet van deze bewoner te zijn.

De politie heeft ter plaatse een buurtonderzoek uitgevoerd en roept getuigen op zich te melden. Wie iets heeft gezien of gehoord, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844.

Foto's