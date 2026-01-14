Protestdemonstratie tegen machthebbers Iran

Groningen- Woensdagmiddag was er een demonstratie gaande bij de Nieuwe Markt in Groningen voor de vrijheid van vrouwen in Iran.

De demonstranten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Iran. Daar zijn de afgelopen weken al minstens 2.000 mensen gedood die de straat op gingen uit protest tegen de slechte situatie van de bevolking.

Vanwege de gierende inflatie is het dagelijks leven er steeds duurder geworden. Die inflatie komt mede door de boycot van westerse landen tegen Iran en door de almacht van de geestelijken in het land. De Iraanse regering treedt keihard op tegen de honderden demonstraties in het land vervolgd Oogtv.nl op hun website.

Foto's