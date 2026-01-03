Buitenbrand bij keet aan Oostereinde in Winschoten, overslag voorkomen

Winschoten – In de nacht van vrijdag op zaterdag is brand uitgebroken bij een keet aan het Oostereinde in Winschoten. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande brand, maar ter plaatse bleek het te gaan om een buitenbrand bij een keet.

Naast de keet stond een schuur waarin paarden waren ondergebracht. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar deze schuur. In de keet stonden bovendien drie gasflessen, wat de situatie extra risicovol maakte.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Of er gewonden zijn is niet bekend. De politie en brandweer doen onderzoek naar de toedracht.

Volgens RTVNoord bleef de schade beperkt tot de keet.

