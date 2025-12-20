Lichtjestocht met landbouwvoertuigen trekt door dorpen in Oldambt

Midwolda – Een feestelijke lichtjestocht met verlichte landbouwvoertuigen rijdt zaterdagavond door meerdere dorpen in de gemeente Oldambt. De stoet vertrekt vanuit Scheemda en trekt vervolgens door Midwolda, Oostwold en Finsterwolde.

Langs de route verzamelen zich veel toeschouwers om de fraai versierde trekkers en andere landbouwvoertuigen te bekijken. Met kerstverlichting, muziek en creatief aangeklede voertuigen zorgt de tocht voor een gezellige, winterse sfeer in de dorpen.

