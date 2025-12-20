Brandweer, Groningen

Deelscooter volledig uitgebrand bij Ron Jans-voetbalveld in Groningen

20 december 2025, 22:21
Patrick Wind - 112Groningen

Groningen – Bij het Ron Jans-voetbalveld, op de kruising van de Orchideestraat met de Leeuwenburgstraat, heeft een deelscooter in brand gestaan. De scooter is daarbij volledig uitgebrand.

De brand zorgde voor rookontwikkeling en de Orchideestraat was tijdelijk gestremd om de situatie veilig af te handelen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment niets bekend.

De politie en brandweer hebben de situatie gecontroleerd. Of er sprake is van brandstichting wordt onderzocht.

