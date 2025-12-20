Treinverkeer tijdelijk verstoord na brandmelding bij overweg in Den Horn

Den Horn – Een trein van Arriva is zaterdagmiddag stil komen te staan bij een overweg in Den Horn na een melding van brand en rookontwikkeling. De trein kwam enkele meters voorbij de overweg tot stilstand, wat zorgde voor hinder op het spoortraject tussen Zuidhorn en Groningen.

De incidentenbestrijding van Prorail kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Na controle bleek dat er geen sprake was van brand; het ging om een automatische brandmelding vanuit de trein.

De trein is inmiddels op eigen kracht vertrokken richting Groningen. Het treinverkeer kon daarna weer worden hervat.

