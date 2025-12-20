Bietenwagen kantelt in sloot langs Teenstraweg bij Lauwerzijl

Lauwerzijl – Een bietenwagen is zaterdag in de vroege ochtend van de weg geraakt en in een sloot gekanteld langs de Teenstraweg bij Lauwerzijl. Het ongeval gebeurde rond 05.30 uur, zo meldt RTV Noord.

Na het ongeval kwam hulp op gang en werd de situatie veiliggesteld. De vrachtwagen belandde deels in de sloot, waardoor de Teenstraweg enige tijd hinder ondervond van het incident.

De wagen is later door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. Over eventuele schade aan het voertuig of het wegdek is niets bekendgemaakt.

De chauffeur kon zelfstandig uit de cabine klimmen, maar raakte lichtgewond. Hij is ter plaatse nagekeken.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto's