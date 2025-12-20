Bewoner aangehouden na mogelijke brandstichting bij woning aan Oude Stationsweg in Groningen

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft aan de Oude Stationsweg in Groningen brand gewoed tegen een woning. Volgens een buurtbewoner zou de bewoner van het pand mogelijk de brand zelf hebben aangestoken voor zijn woning.

Toen de politie ter plaatse kwam en met de man in gesprek wilde, verscheen hij wel bij de voordeur maar weigerde deze te openen. Pogingen van agenten om hem op andere gedachten te brengen hadden geen effect.

Na ongeveer tien minuten besloot de politie de deur te forceren. Agenten gingen daarbij de woning binnen, gewapend met een stroomstootwapen. De bewoner werd vervolgens in de gang van de woning aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen was er is gebeurd.

De brandweer had de brand inmiddels onder controle. Of er schade aan de woning is ontstaan, is niet bekend.

Foto's