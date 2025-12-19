Asielzoekerscentrum tijdelijk ontruimd wegens gaslucht

Zuidhorn – Een asielzoekerscentrum aan de Brilweg in Zuidhorn was vrijdagavond tijdelijk ontruimd vanwege een gaslucht.

De brandweer werd rond 18.50 uur opgeroepen voor de melding gaslucht. Bij aankomst werd de opvanglocatie ontruimd en gingen brandweerlieden met ademlucht naar binnen om metingen uit te voeren. Daarbij was ook een adviseur gevaarlijke stoffen aanwezig.

Uit de metingen is niets gebleken. Wat de gaslucht veroorzaakte is niet bekend. Rond 20.00 uur mochten de bewoners weer naar binnen. Een groep van circa dertig mensen had ongeveer een uur buiten in de kou moeten staan.

Foto's