Politie waarschuwt inwoners zuidelijke stadswijken

Regio – Inwoners van de zuidelijke wijken van Groningen en de dorpen ten zuiden van de stad worden door de politie opgeroepen extra waakzaam te zijn. De afgelopen tijd is er sprake van een opvallende toename van woninginbraken in dorpen ten zuiden en zuidwesten van de stad, maar ook Groningen-Zuid lijkt steeds vaker doelwit.

De politie adviseert bewoners om deuren en ramen altijd gesloten en op slot te houden, ook bij korte afwezigheid en bij schuren en bergingen. Daarnaast wordt aangeraden om in het donker verlichting aan te laten, geen post of waardevolle spullen in het zicht te laten liggen en gebruik te maken van (buiten)verlichting met timers en deurbelcamera’s. Deze maatregelen kunnen helpen om inbrekers af te schrikken.

