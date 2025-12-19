Jeugddetentie en taakstraf voor steekpartij aan Grote Beerstraat

Groningen – Een tiener uit Groningen is vrijdag veroordeeld tot 293 dagen jeugddetentie (waarvan 240 dagen voorwaardelijk) en een taakstraf van 95 uur voor de steekpartij aan de Grote Beerstaat in Paddepoel van begin juli. Dat meldt Oogtv en Rechtspraak.

De rechtbank legde het grootste gedeelte van de jeugddetentie voorwaardelijk op, waardoor hij na zijn voorarrest niet opnieuw de jeugddetentie in hoeft. De jongen moet wel een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 25 uur gaan uitvoeren, oordeelde de rechtbank.

Een lange jeugddetentie is volgens de rechtbank niet op zijn plaats voor de tiener, omdat hij inmiddels in behandeling is voor ADHD en een ‘normoverschrijdende gedragsstoornis’. De rechtbank wil de behandeling van de jongen, die inmiddels ergens anders is gaan wonen, daarom niet verstoren door hem weer naar een detentiecentrum te sturen.

Noodweer verworpen door rechter: ‘Had weg kunnen fietsen’

Het slachtoffer, een 21-jarige man uit Groningen, reed op de bewuste avond van 2 juli rond 18.50 uur samen met een vriend in een auto op de kruising tussen de Zonnelaan en de Grote Beerstraat. De vrijdag veroordeelde jongen was op de fiets en wist, naar eigen zeggen, al dat de twee mannen uit zouden stappen. Hij had ruzie met het jongere broertje van het slachtoffer. Daarom had hij het mes bij zich, zo stelde de advocaat van de tiener.

Toen de auto voor hem stopte op het fietspad en beide inzittenden uitstapten en op hem afliepen, pakte de tiener direct zijn mes. Hij stak het slachtoffer in de borst en rende weg. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht. De destijds 17-jarige jongen meldde zich de volgende dag zelf bij de politie.

De verdediging stelt dat de jongen uit noodweer handelde. Volgens zijn advocaat voelde de tiener zich bedreigd doordat hij door twee oudere mannen werd klemgereden en geen kant op kon.De rechtbank ging daar niet in mee en oordeelde dat van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding geen sprake was. De tiener uit Stad had volgens de rechtbank ook kunnen wegfietsen, maar koos ervoor het mes te gebruiken.

Meer geweld, wapen en diefstal ‘lok-fatbike’

De steekpartij is niet het enige wat de tiener op zijn kerfstok heeft. De straffen werden ook opgelegd voor de bedreiging van een leeftijdsgenoot met een omgebouwd gaspistool. Ook werd hij gefilmd door vrienden, terwijl hij samen met anderen insloeg en schopte op een ander jong slachtoffer.

Daarnaast deed de jongen in maart 2025 mee aan de diefstal van een fatbike die eigendom was van de politie. Samen met een ander forceerde hij de fiets en nam deze mee.

Jongen was slachtoffer schietpartij Oliemuldersweg

De jongen was ook betrokken bij een confrontatie met een andere tiener aan de Oliemuldersweg. Hij kreeg tijdens dit incident een kogel in zijn voet, maar wist zelf ook een kogel af te vuren uit zijn omgebouwde gaspistool. Zijn ‘medeschutter’ hoorde vrijdag drie jaar cel eisen voor dit misdrijf.

