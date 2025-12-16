Woudbloem: Aardbeving met kracht van 2.0 op schaal van Richter

Woudbloem – Dinsdagmiddag, kort na het middaguur, is bij Woudbloem een aardbeving gemeten. Het KNMI meldt dat de beving een kracht had van 2.0 op de schaal van Richter en plaatsvond op een diepte van ongeveer drie kilometer.

Zoals vrijwel altijd het geval is in deze regio, gaat het volgens het KNMI om een geïnduceerde aardbeving. Dat betekent dat de beving het gevolg is van gaswinning in het gebied.

De beving bij Woudbloem is de tweede van deze maand en tevens de zwaarste. Vorige maand werd bij Zeerijp de krachtigste aardbeving in meerdere jaren geregistreerd, met een magnitude van 3.4. Enkele uren later volgde daar een naschok met een kracht van 2.1.

