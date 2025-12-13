Sfeeractie: supporters Corteo bij FC Groningen (Video)

Groningen – In Groningen zijn zaterdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur meerdere wegen tijdelijk afgesloten vanwege een corteo die is georganiseerd door supporters van FC Groningen. Video.

De supporters herdenken daarmee dat het twintig jaar geleden is dat FC Groningen zijn laatste wedstrijd speelde in het voormalige Oosterparkstadion.

De stoet vertrok vanaf de Zaagmuldersweg, de locatie waar het oude stadion stond, en trok vervolgens via het Damsterdiep, de Europaweg en de Boumaboulevard richting de Euroborg. De sfeer was super.

Vanwege de Corteo waren diverse wegen afgesloten en was ook een deel van de ringweg tijdelijk gestremd, wat voor verkeershinder zorgde in en rond de stad. Zaterdagavond spelen ze tegen Volendam.

Foto's

Deel dit artikel