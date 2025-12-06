Grote stroomstoring treft Midwolde, Leek e.o.: meer dan 210 postcodes zonder stroom (opgelost)

Westerkwartier – In delen van het Westerkwartier, waaronder Midwolde, Leek en omliggende dorpen, is zaterdag rond 20:00 uur een grote stroomstoring ontstaan. Volgens netbeheerder Enexis zijn meer dan 210 postcodes getroffen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Monteurs van Enexis zijn onderweg om het probleem te lokaliseren en te verhelpen.

Volgens de laatste verwachting hoopt de netbeheerder het probleem rond 21:50 uur te hebben opgelost. Het ging om 212 postcodes.

