Brand bij woning in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden – In de nacht van zaterdag op zondag is de brandweer uitgerukt voor een brand bij een woning aan de Hoofdstraat in Uithuizermeeden. De brand woedde in een schuur achter de woning.

Rond middernacht kwamen de eerste meldingen binnen bij de meldkamer, waarna de brandweer snel ter plaatse was. De ploeg heeft het vuur weten te blussen en daarmee voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de naastgelegen woning.

Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. De schuur liep door het vuur wel aanzienlijke schade op.

