Fors ongeval op beruchte plek in Musselkanaal, meerdere gewonden

Musselkanaal – Zaterdagochtend rond 07.10 uur heeft zich een ongeval voorgedaan op de kruising van de Exloerweg/ Schoolstraat in Musselkanaal. Twee auto’s kwamen met elkaar in botsing, waarna één van de voertuigen daardoor kantelde.

De brandweer moest worden ingezet om een inzittende uit de gekantelde auto te bevrijden. In totaal raakten drie personen gewond, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Volgens omwonenden gaat het vaker mis op dit kruispunt. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeluk.

