Een aantal brandweerwagens met ‘kans op storingen’ worden versneld vervangen

Groningen – De Veiligheidsregio Groningen gaat tien brandweerwagens versneld vervangen. De wagens zijn uitgerust met een boordcomputer waarvan bekend is dat deze storingen kan veroorzaken. Daardoor zou het kunnen gebeuren dat de tankautospuiten deels of zelfs helemaal niet kunnen worden gebruikt. Omdat repareren te duur is, worden de brandweerwagens de komende jaren vervangen schrijft RTV Noord maandagochtend.

De problemen zitten in het systeem dat de installaties van de brandweerwagens aanstuurt, zoals de zwaailichten en sirene, maar ook de werkverlichting en de waterpomp. In de afgelopen jaren is het zo’n vijf keer voorgekomen dat het systeem in storing raakte, waardoor de betreffende brandweerwagen niet meer of maar deels gebruikt kon worden. De ‘probleemwagens’ staan verspreid over de hele provincie en worden ook in de rest van het land gebruikt.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt de problemen met de wagens: ‘Het is heel vervelend dat we onze brandweerwagens af en toe niet kunnen gebruiken zoals we zouden willen. Maar tot gevaarlijke situaties heeft het gelukkig niet geleid.’ De veiligheidsregio benadrukt verder dat een storing aan het materieel nooit helemaal is uit te sluiten: ‘Er kan altijd iets kapot gaan of niet werken zoals je zou willen. Dat is nooit honderd procent te voorkomen.’ De boordcomputer werd alleen gebruikt in wagens die voor 2013 zijn geleverd.

De problemen met de brandweerwagens zijn intern al langer bekend. Het publiek hoeft zich volgens de woordvoerder geen zorgen te maken. Meer op RTV Noord(+bron)

Foto's